На Кубани женщина погибла за рулем автомобиля, вылетев с трассы

Смертельное ДТП произошло в районе Усть-Лабинска.На 151 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная 8 октября около 15:30 произошла смертельная авария.
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