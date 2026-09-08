Иордания: Сообщается, что иранские баллистические ракеты были перехвачены в провинциях Акаба, Ирбид, Мафрак и Зарка, предположительно в качестве ответной атаки после того, как силы США (США) нанесли удар по иранским нефтяным танкерам 8 сентября.