Почему нельзя пить кофе во время магнитных бурь

В такие периоды сосуды расширяются, и организму требуется больше жидкости для предотвращения обезвоживания Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил россиян о потенциальной опасности употребления кофе во время магнитных бурь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии