Годовщина трагедии в казанской гимназии: что известно о судьбе стрелка

Обвинение по четырем статьям УК РФ, девять погибших, более 20 млн рублей компенсаций, 310 томов уголовного дела, 667 человек, признанных пострадавшими, отбывание наказания в тюрьме пожизненно – таков был итог громкого дела казанского стрелка Ильяза Галявиева.