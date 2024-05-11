Годовщина трагедии в казанской гимназии: что известно о судьбе стрелка

Обвинение по четырем статьям УК РФ, девять погибших, более 20 млн рублей компенсаций, 310 томов уголовного дела, 667 человек, признанных пострадавшими, отбывание наказания в тюрьме пожизненно – таков был итог громкого дела казанского стрелка Ильяза Галявиева.
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