Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

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Эксперт предупредил, что НАТО готовится к «большой войне» с Россией

Эксперт предупредил, что НАТО готовится к «большой войне» с Россией

Руководители западных стран понимают военные возможности России, но предполагают, что Москва никогда не будет их использовать в полном объеме, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Однозначно понятные будущие шаги Европы - перебрать все показанные ВС РФ новые образцы оружия и запустить в производство свои аналоги Кроме того, изучить любые способы добывания хотя бы словесно/печатного описания того, что у нас уже есть, но не попало на СВО ( хотя бы из-за того, что армия Укры не равноценна по вооружению и его эффективному применению против ВС РФ как например, могли бы армии США и частично - например Изры ) Поэтому действия  в военной сфере США и Европы настолько прозрачны всем в РФ, что не требуют закордонного мнения какого-то Кедми
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12 час.
Игорь Максаков
Голь (нравственная) на выдумки хитра!
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11 час.
Игорь Максаков
Да, если будут на измор брать, то кишка тонка у них. Нет там ресурсов никаких, а долбануть одним мощным залпом вообще то надо, покончить с ними раз и навсегда!
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11 час.

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