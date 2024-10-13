Эксперт предупредил, что НАТО готовится к «большой войне» с Россией

ВТ

Врам Тавризов

Однозначно понятные будущие шаги Европы - перебрать все показанные ВС РФ новые образцы оружия и запустить в производство свои аналоги Кроме того, изучить любые способы добывания хотя бы словесно/печатного описания того, что у нас уже есть, но не попало на СВО ( хотя бы из-за того, что армия Укры не равноценна по вооружению и его эффективному применению против ВС РФ как например, могли бы армии США и частично - например Изры ) Поэтому действия в военной сфере США и Европы настолько прозрачны всем в РФ, что не требуют закордонного мнения какого-то Кедми