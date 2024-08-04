Переулками столицы. Дальше по Самотёчным

Юрий Ильинов

Умная жена. Одна молодая женщина, по имени Клава, долго не могла выйти замуж по причине своей непривлекательной внешности. Лицом похожа на зайца, фигурой на стул с тонкими гнутыми ножками. А замуж она очень хотела. И вот, когда надежда на замужество иссякла, к ней посватался уже немолодой мужчина. Звали его Виктор. Клава не могла поверить, что такой могучий, породистый мужчина, чем-то похожий на Ширвиндта, обратил на нее внимание. Естественно, Клава согласилась стать его женой. А Виктор, несмотря на свою привлекательную внешность, был человеком непритязательным. Всегда довольствовался малым. Единственной страстью его была машина. Мечтал иметь Волгу. Но только лишь мечтал. Умом понимал, что никакой возможности купить машину у него нет. Во-первых, купить невозможно, так как в продаже нет, а, во-вторых, даже если и будет продаваться, то таких денег нет, и взять негде. Шутка ли, десять тысяч! Ну, так вот. Поженились Клава с Виктором. Живут хорошо. Клава безумно любит мужа и страшно боится его потерять. Но при этом она не ведет себя приниженно. Никакого идолопоклонства. Достойно, порядочно, рассудительно. Вскоре один за другим родилось двое детей. С первых же дней совместной жизни Клава показала себя крайне семейной женщиной. Везде у нее идеальный порядок: и в квартире, и в одежде, и на работе. Выручала ее какая-то врожденная способность находить выход из любой ситуации. Как и для многих, девяностые не прошли даром. Трудно было. Но и тут Клава не терялась. На своём дачном участке она выращивала все, что только можно. Особое место занимали пряные травы, из которых она делала великолепные приправы. Зная, что Виктор любит поесть, она из серой муки лепила вкуснейшие вареники с горохом, пекла лепешки с разными овощными добавками, жарила котлеты из овсяных хлопьев. Меняла овощи на гусиный жир. Из ягод делала пастилу. А уж по части зимних заготовок ей не было равных. Ну потом легче стало. И начала Клава копить деньги. Поставила цель-накопить на машину. Каждую копейку складывала в кубышку. И - накопила! Для читателей группы опусы и рассказы Виктор знать не знал про эти деньги. И вот однажды пришел с работы чернее тучи. Клава встревожилась: что такое? А Виктор молчит. Клава не отстает, скажи да скажи, чего ты, как в воду опущенный? И тут он говорит, что на работе одному ветерану пришла открытка на получение Волги. А у него денег таких нет. И он решил продать машину. Клава говорит, ну давай купим. А Виктор отвечает, что ты хоть не шути так. А Клава: да какие шутки? Побежала в комнату и приносит пачку денег. Купили машину. Радости не было предела. И тогда Виктор сказал Клаве, что родители его поедом ели, что он женился на такой страхолюдине. А я слушать их не стал. Женился на тебе и ни разу не пожалел . Всегда считал, что у меня не только умная, но и самая красивая жена.