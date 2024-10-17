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Сбербанк бьет тревогу: новый мошеннический метод угрожает пользователям приложения «Сбер Онлайн»

Сбербанк бьет тревогу: новый мошеннический метод угрожает пользователям приложения «Сбер Онлайн»

Сбербанк бьет тревогу: новый мошеннический метод угрожает пользователям приложения «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаСбербанк, один из крупнейших банков России, выпустил предупреждение для своих клиентов о новом виде мошенничества, связанного с приложением «Сбер Онлайн».

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