Сбербанк бьет тревогу: новый мошеннический метод угрожает пользователям приложения «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаСбербанк, один из крупнейших банков России, выпустил предупреждение для своих клиентов о новом виде мошенничества, связанного с приложением «Сбер Онлайн».