"Вова, ну прекрати! Посмотри на них, ну куда ты собрался?"

автор - Дилетант о политике Результаты переговоров Путина и Байдена Не знаю, как вас, а меня очень порадовало известие о том, что наши бывшие родственники немного успокоились, убедившись, что мы пока не собираемся к ним в гости с визитом вежливости.
автор - Дилетант о политике Результаты переговоров Путина и Байдена Не знаю, как вас, а меня очень порадовало известие о том, что наши бывшие родственники немного успокоились, убедившись, что мы пока не собираемся к ним в гости с визитом вежливости.
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