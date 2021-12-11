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"Вова, ну прекрати! Посмотри на них, ну куда ты собрался?"

"Вова, ну прекрати! Посмотри на них, ну куда ты собрался?"

автор - Дилетант о политике Результаты переговоров Путина и Байдена Не знаю, как вас, а меня очень порадовало известие о том, что наши бывшие родственники немного успокоились, убедившись, что мы пока не собираемся к ним в гости с визитом вежливости.

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