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Политика как она есть

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МИД Франции осудил визит израильского министра на Храмовую гору

МИД Франции осудил визит израильского министра на Храмовую гору

Министерство иностранных дел (МИД) Франции осудило посещение министром нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира Храмовой горы, куда он прибыл с целью помолиться за военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и победу в войне с палестинским движением ХАМАС.

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