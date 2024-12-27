МИД Франции осудил визит израильского министра на Храмовую гору

Политика как она есть

Министерство иностранных дел (МИД) Франции осудило посещение министром нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира Храмовой горы, куда он прибыл с целью помолиться за военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и победу в войне с палестинским движением ХАМАС.