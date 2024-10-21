Жителей Татарстана предупреждают о мошенничестве под видом сотрудников "Татэнергосбыта"

Жители Татарстана стали мишенями для новых мошеннических схем, где злоумышленники выдают себя за сотрудников различных организаций, в том числе "Татэнергосбыта", и пытаются получить доступ к персональным данным граждан.
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