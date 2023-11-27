Израиль получил список заложников, которых ХАМАС освободит 27 ноября

Палестинское движение ХАМАС передали властям Израиля новый список удерживаемых в секторе Газа заложников, которых планируется освободить в понедельник, 27 ноября, сообщает израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
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