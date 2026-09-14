Сила в правде
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Сила в правде

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Оценка потенциала сотрудников: критерии, методы и применение результатов

Оценка потенциала сотрудников: критерии, методы и применение результатов

Профессиональный потенциал сотрудника – то, от чего во многом зависит успех компании, темпы ее развития и достижения бизнес-целей.

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