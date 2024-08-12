В Суздале подрядчиков накажут за срыв контракта по туристической навигации

Подрядная компания обязана была установить навигационные столбы, но не сделала этого вовремя. Как сообщает 12 августа прокуратура Владимирской области, нарушение вскрылось во время проверки, которую провело надзорное ведомство Суздальского района .
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