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Газета.ру

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Бастрыкин инициировал дело против экс-председателя одного из районных судов ЛНР

Бастрыкин инициировал дело против экс-председателя одного из районных судов ЛНР

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской народной республики (ЛНР) Александра Горенко.

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