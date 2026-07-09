Бастрыкин инициировал дело против экс-председателя одного из районных судов ЛНР

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской народной республики (ЛНР) Александра Горенко.
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