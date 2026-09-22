ЦБ: инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%

Инфляционные ожидания россиян в сентябре 2026 года выросли до 14,2%. Об этом сообщил Центральный банк РФ со ссылкой на опрос «инФОМ».
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