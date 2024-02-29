В Кореновском районе «МАЗ» сбил  14-летнего школьника на пешеходном переходе

В Кореновском районе «МАЗ» сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходеСегодня в 08:15 утра в станице Раздольной Кореновского района Кубани водитель грузовика «МАЗ» не пропустил 14-летнего подростка, который направлялся в школу и переходил дорогу по пешеходному переходу.
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