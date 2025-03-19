Сенатор Гибатдинов предложил создать в каждом регионе госприюты для животных

Он обратился к главе Минприроды РФ Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания государственных приютов для бездомных животных в каждом регионе России, сообщает «РИА Новости».
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