Сенатор Гибатдинов предложил создать в каждом регионе госприюты для животных

Он обратился к главе Минприроды РФ Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания государственных приютов для бездомных животных в каждом регионе России, сообщает «РИА Новости».