Новая функция для защиты данных пользователей появилась в социальной сети «ВКонтакте»

Представители компании сообщают о том, что «Вконтакте» разработала специальную функцию, позволяющую пользователям защитить личные данные и избежать взлома страниц через приложения, предназначенные для распространения спама и сбора личной информации.
Представители компании сообщают о том, что «Вконтакте» разработала специальную функцию, позволяющую пользователям защитить личные данные и избежать взлома страниц через приложения, предназначенные для распространения спама и сбора личной информации.
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