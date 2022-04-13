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Новая функция для защиты данных пользователей появилась в социальной сети «ВКонтакте»

Новая функция для защиты данных пользователей появилась в социальной сети «ВКонтакте»

Представители компании сообщают о том, что «Вконтакте» разработала специальную функцию, позволяющую пользователям защитить личные данные и избежать взлома страниц через приложения, предназначенные для распространения спама и сбора личной информации.

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