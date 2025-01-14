Повреждены два промышленных предприятия в Саратовской области из-за атаки украинских дронов

По данным губернатора, пострадавших нетВ результате массированной атаки украинских дронов по Саратову и Энгельсу повреждения получили два промышленных предприятия, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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