Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Boston Dynamics рассказала, как человекоподобный робот Atlas «видит» окружающий мир

Boston Dynamics рассказала, как человекоподобный робот Atlas «видит» окружающий мир

Большое количество задач, которые может выполнять человекоподобный робот на заводе, складе или дома, требует понимания геометрических и семантических свойств окружающих его предметов, таких как формы и контекст объектов взаимодействия.

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