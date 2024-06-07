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Сальдо: после починки плотины Каховское водохранилище восстановится за 2 года

Сальдо: после починки плотины Каховское водохранилище восстановится за 2 года

После восстановления плотины Каховское водохранилище восстановится за два года. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, принимая участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

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