Уже 13 киргизских банков сообщили о приостановке переводов в банки России в обоих направлениях на неопределенный срок.
Киргизия и ЕАЭС
Комментарии
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Maxim
Юрта банк, SWIFT на верблюде, за дувалом в кишлаке, спросить кыусы..
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2 час.
Одиссей
А вот в Анкете самый замечательный вариант: БЕЗ каких-то условий и предупреждений прям с завтрашнего дня запретить въезд к нам киргизам (именно киргизам, а не гражданам Киргизии: там много наших) и - выслать уже приехавших. А когда Правительство Киргизии кинется к нам за объяснениями - начать обширный диалог и дружбе и взаимопомощи. И выбить из них какие-нибудь ништяки для нас и/или для нашего бизнеса. Если что - это стандартная амерская тактика: создать оппоненту под любым предлогом и где угодно неудобства, затеять переговоры - и выкручивать ему руки по всем интересным для амеров вопросам.
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2 час.
Светлана Коваленкова
Почему у нас такая зависимость от всех?почему мы неживым и не делаем как нам надо?
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1 час.
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