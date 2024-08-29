Киргизия и ЕАЭС

Одиссей

А вот в Анкете самый замечательный вариант: БЕЗ каких-то условий и предупреждений прям с завтрашнего дня запретить въезд к нам киргизам (именно киргизам, а не гражданам Киргизии: там много наших) и - выслать уже приехавших. А когда Правительство Киргизии кинется к нам за объяснениями - начать обширный диалог и дружбе и взаимопомощи. И выбить из них какие-нибудь ништяки для нас и/или для нашего бизнеса. Если что - это стандартная амерская тактика: создать оппоненту под любым предлогом и где угодно неудобства, затеять переговоры - и выкручивать ему руки по всем интересным для амеров вопросам.