БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ростовский апокалипсис: Улицы затопило, но жители без воды, деревья повалило — но десятки поездов стоят

Ростовский апокалипсис: Улицы затопило, но жители без воды, деревья повалило — но десятки поездов стоят

Непогода создала колоссальные проблемы на юге России, аварийные бригады работают в авральном режиме Герман Галкин На фото: городские службы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды в Ростове.

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