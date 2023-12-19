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Ксения Бородина покидает “ДОМ-2”: “Время пришло”

Ксения Бородина покидает “ДОМ-2”: “Время пришло”

Ведущая реалити-шоу “ДОМ-2” Ксения Бородина наконец-то подтвердила слухи о своем уходе из проекта. В соцсетях фанаты телеведущей неустанно спрашивали, почему Ксения все реже появляется в эфирах “ДОМа-2”.

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