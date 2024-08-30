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Царьград

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В Сочи застройщикам грозит арест имущества на 5,7 млрд рублей

В Сочи застройщикам грозит арест имущества на 5,7 млрд рублей

Генпрокуратура направила иск в суд с требованием взыскать 5,7 млрд рублей с пяти бизнесменов.В Сочи с предпринимателей? построивших масштабные ЖК на землях бывшего совхоза "Чкаловский", через суд хотят взыскать 5,7 млрд рублей.

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