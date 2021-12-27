Вирусолог Скулачев заявил, что сила новой волны COVID-19 будет зависеть от количества переболевших и привитых

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, от чего будет зависеть сила пятой волны COVID-19 в России из-за распространения штамма "омикрон".
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