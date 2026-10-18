Решение о приобретении собственного жилья зрело у меня не один год. Каждый раз, когда сумма накоплений приближалась к заветной отметке, внутренний голос начинал нашёптывать: а вдруг стройку заморозят, а вдруг документы оформлены с нарушениями, а вдруг юристы обнаружат скрытые обременения? Эти мысли буквально парализовали меня, заставляя снова и снова откладывать важный шаг.