Решение о приобретении собственного жилья зрело у меня не один год. Каждый раз, когда сумма накоплений приближалась к заветной отметке, внутренний голос начинал нашёптывать: а вдруг стройку заморозят, а вдруг документы оформлены с нарушениями, а вдруг юристы обнаружат скрытые обременения? Эти мысли буквально парализовали меня, заставляя снова и снова откладывать важный шаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что делать, если ...
- ЮВ Почему в Европе т...
- IV Сколько на самом ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым