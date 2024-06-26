Минфин предлагает внесудебный порядок взыскания долгов по налогам для граждан

Минфин России предлагает распространить на граждан внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности, который сейчас работает для организаций и индивидуальных предпринимателей, следует из проекта закона, подготовленного министерством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии