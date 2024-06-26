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  • Игорь Овчаренко
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Минфин предлагает внесудебный порядок взыскания долгов по налогам для граждан

Минфин предлагает внесудебный порядок взыскания долгов по налогам для граждан

Минфин России предлагает распространить на граждан внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности, который сейчас работает для организаций и индивидуальных предпринимателей, следует из проекта закона, подготовленного министерством.

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