🔔 Предстоящие выходные на «Моей Планете» будут посвящены Андрею Понкратову. Ждите премьер! «А мне это напомнило Мексику, Акапулько, где я глазел на клавадиста, ныряльщиков со скалы Кебрада 🌄🏊 Там высота скалы 35 метров.
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