🔔 Предстоящие выходные на «Моей Планете» будут посвящены Андрею Понкратову. Ждите премьер! «А мне это напомнило Мексику, Акапулько, где я глазел на клавадиста, ныряльщиков со скалы Кебрада 🌄🏊 Там высота скалы 35 метров.