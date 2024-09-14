За генералами в тюрьму пойдут банкиры: Схемы ЦБ могли навредить России сильнее, чем коррупция Минобороны

ЦБ только трёх стран не подчиняются МВФ. В Китае ЦБ подчиняется МВФ. Только только КПК централизовала контроль над финансами в стране, уменьшив полномочия Центробанка — Народного банка Китая в пользу Центральной финансовой комиссии (CFC) и созданного Национального управления финансового регулирования. Новый банковский и страховой регулятор будет надзирать за всей финансовой деятельностью, кроме рынка ценных бумаг. То что ЦБ народный - это фигура речи. Не более. Именно через бакс сделали экономику Китаю глобалисты. КПК тут вообще ни при чём. Рухнет доллар - рухнет Китай. Рухнут США - рухнет Китай. Рухнет Россия - Рухнет Китай.

Путину всё известно, да только он не машет шашкой по причине возникновения гражданской войны. ЦБ подчиняется только МВФ. В своё время правительство Медведева с думой послали Путину ультиматум по поводу пенсионной реформы. Путин ни в какую не собирался подписывать. Тогда они попросили помощи у МВФ. МВФ высадил свой десант в России и пригрозил Путину обрушением всех банков России. Так что всему своё время. Поспешишь - развал России не минуем.

S

Sobering

Вот что происходило и происходит для развала России... Путин прекрасно знает это и поступает ровно таким способом, который нивелирует все попытки подпиндосной части правительства и думы свалить его и Россию. На одном Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка... Греф:- " «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?». Голикова, прямым текстом:- «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». Шохин:- «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку»! «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди (чиновники и олигархи). Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь».