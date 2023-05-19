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СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты вечером 19 мая

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты вечером 19 мая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

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