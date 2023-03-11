Иск против «Барсы», допуск российских фехтовальщиков, задержан метатель банана, грант Навки, баттл Смородской и Заремы и другие новости

1. ЦСКА был сильнее «Северстали» (4:3) в 5-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина, «Авангард» обыграл «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд, «Автомобилист» победил «Металлург» (6:3), «Торпедо» переиграло московское «Динамо» в овертайме (4:3).
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