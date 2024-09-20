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  • Модест
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Трамп обнялся с россиянином Козловым, освобожденным из плена ХАМАС

Трамп обнялся с россиянином Козловым, освобожденным из плена ХАМАС

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп обнялся с россиянином Андреем Козловым, который был освобожден из плена палестинского движения ХАМАС, во время саммита Израильско-американского совета в Вашингтоне.

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