Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❕Прокуратура организовала проверку из-за частично разрушения подпорной стены в Ялте Как сообщала глава администрации города Янина Павленко, обрушение частной подпорной стены на улице Садовая, 49 — «сползло» порядка 20 кубов грунта, придавило машину.
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