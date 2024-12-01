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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о вратарях «ПСЖ»: «У меня три хороших голкипера – Сафонов, Тенас и Доннарумма. Каждый должен быть готов на 100%, как и остальные игроки»

«У меня три хороших вратаря, они всегда должны быть готовы показать свою лучшую игру. Мы еще не видели [на поле] Арнау [Тенаса].

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