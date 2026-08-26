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ДумаТВ

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Новичков предложил ввести порог цен для билетов на концерты и спектакли

Новичков предложил ввести порог цен для билетов на концерты и спектакли

В России следует ввести порог цен для билетов на концерты, спектакли и другие развлекательные шоу, заявил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия»).

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