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OCR-решения — инструмент для трансформации и автоматизации бизнеса

OCR-решения — инструмент для трансформации и автоматизации бизнеса

Егор Говорков - Менеджер по продукту Konica Minolta Business Solutions Russia. Как сделать бизнес-процессы более гибкими и эффективными? Можно ли высвободить рабочее время персонала на решение важных ключевых задач? Каким образом уделять больше внимания клиентам и улучшать конечные результаты труда? Эти и другие подобные запросы помогают закрыть оцифровка и автоматизация основных рабочих процессов с помощью интеллектуальной технологии сканирования и программного обеспечения OCR.

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