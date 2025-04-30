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Европа шантажирует Вучича из-за поездки на 9 Мая в Москву: членство в ЕС под вопросом

Европа шантажирует Вучича из-за поездки на 9 Мая в Москву: членство в ЕС под вопросом

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может стоить Белграду членства в ЕС.

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