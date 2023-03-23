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Генпрокурор Германии: Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток»

Генпрокурор Германии: Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток»

Немецкие журналисты поинтересовались у генерального прокурора вопросом относительно того, как продвигается расследования подрывов газопроводов «Северного потока».

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