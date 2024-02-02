АВС: США начали бить по Сирии в ответ за атаку на базу в Иордании

США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку дрона по американской базе в Иордании. «США нанесли удары по Сирии в ответ на смертоносное нападение на американскую базу в Иордании», — сообщает телеканал АВС со ссылкой на чиновника из Соединённых Штатов.
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