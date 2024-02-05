«Газпром-Югра» победил КПРФ и вышел в финал Кубка лиги по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югры» вышел в финал Кубка лиги по мини-футболу. Футболисты из Югорска, проигрывая в полуфинале КПРФ по ходу матча 0:1, смогли не только отыграться и выйти вперед, но и удержать победный счет 2:1 до конца игры.