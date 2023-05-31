Пожаловавшаяся на маленькую пенсию мать Смольянинова посоветовала Мельниковой найти работу

Мать сбежавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом и включен в список экстремистов и террористов в РФ) Мария Владимировна пожаловалась на маленькую пенсию и посоветовала бывшей жене сына Дарье Мельниковой найти работу.