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Пожаловавшаяся на маленькую пенсию мать Смольянинова посоветовала Мельниковой найти работу

Пожаловавшаяся на маленькую пенсию мать Смольянинова посоветовала Мельниковой найти работу

Мать сбежавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом и включен в список экстремистов и террористов в РФ) Мария Владимировна пожаловалась на маленькую пенсию и посоветовала бывшей жене сына Дарье Мельниковой найти работу.

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