В Турции перестали скрывать причину, ради чего свергли президента Асада

Если официальные правительственные режимы свергаются, то это обязательно кому-то очень надо. Для Турции и ее президента Реджепа Эрдогана падение Башара Асада это не только персональное «достижение», но и повод подумать о старых проектах, могущих быть причиной вооружения протурецкой прокси-армии исламистов.