В Турции перестали скрывать причину, ради чего свергли президента Асада

Если официальные правительственные режимы свергаются, то это обязательно кому-то очень надо. Для Турции и ее президента Реджепа Эрдогана падение Башара Асада это не только персональное «достижение», но и повод подумать о старых проектах, могущих быть причиной вооружения протурецкой прокси-армии исламистов.
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