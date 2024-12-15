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  • Е Пронина
    ну ,а что помешает их газопровод подорвать, как они наш севпоток? ничто)калибра иди орешника будет достаточно,,Турки возобновляю...
  • Коська
    НУ, наконец то, пришло ОСОЗНАНИЕ!!!!!!А что раньше этого не понимали, ЗАЧЕМ РОССИЯ ВБУХИВАЛА такое количество средств...Турки возобновляю...
  • Silver Kont
    Пидорган доиграется, грохнут "недосултана", а русские в этот раз предупреждать не будут...Турки возобновляю...

В Турции перестали скрывать причину, ради чего свергли президента Асада

В Турции перестали скрывать причину, ради чего свергли президента Асада

Если официальные правительственные режимы свергаются, то это обязательно кому-то очень надо. Для Турции и ее президента Реджепа Эрдогана падение Башара Асада это не только персональное «достижение», но и повод подумать о старых проектах, могущих быть причиной вооружения протурецкой прокси-армии исламистов.

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