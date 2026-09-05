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«Зеркало недели»: генпрокурор Украины Кравченко находится в клинике в Киеве

«Зеркало недели»: генпрокурор Украины Кравченко находится в клинике в Киеве

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко находится в одной из частных клиник в центре Киева на фоне публикации результатов расследования о предполагаемом крышевании мошеннических кол-центров его офисом.

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