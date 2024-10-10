Докатились: в Финляндии призвали крушить автомобили российских дипломатов

Игорь Кузнецов

Как нужно рассматривать "выступление" в соцсети сотрудника Внешнеполитического института страны Чарли Салониус-Пастернак? Это официальная позиция русофобии со стороны властей Финляндии? И что наши - "заявили, что это переходит все границы, и призвали политическую элиту страны задумается"? И дальше будем в соцсетях возмущаться?