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Докатились: в Финляндии призвали крушить автомобили российских дипломатов

Докатились: в Финляндии призвали крушить автомобили российских дипломатов

Финляндия окончательно докатилась. Дальше уже просто некуда пробивать днища. Теперь они официально призывают крушить машины российских дипломатов, которые, заметим, вполне законно находятся в стране, и власти их не высылают.

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Комментарии
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М
Мария
Совсем рехнулись.
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8 час.
Игорь Кузнецов
Как нужно рассматривать &quot;выступление&quot; в соцсети сотрудника Внешнеполитического института страны Чарли Салониус-Пастернак? Это официальная позиция русофобии со стороны властей Финляндии? И что наши - &quot;заявили, что это переходит все границы, и призвали политическую элиту страны задумается&quot;? И дальше будем в соцсетях возмущаться?
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4 час.
Ксюша Кирьязис
Пора Финляндию вернуть в родные пенаты и восстановить там работу российских законов. А то местные мартышки в край оборзели....
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2 час.

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