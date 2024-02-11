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Супергерой 787B: крутейшая Mazda, о которой вы не слышали. История удивительной и забытой ныне победы в «24 часах Ле-Мана»

Супергерой 787B: крутейшая Mazda, о которой вы не слышали. История удивительной и забытой ныне победы в «24 часах Ле-Мана»

﻿﻿В задушевных разговорах о победах в автоспорте принято снова и снова вспоминать человека, который шел впереди.

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