Напомню вкратце, что президент Сербии Александр Вучич встретился с Зеленским, и поговорив с ним с глазу на глаз, подписал декларацию Балканского конгресса вот с такими вот тезисами: - Нельзя допустить безнаказанности за "военные преступления, включая разрушение инфраструктуры"; все, кто несет за это ответственность, должны быть привлечены к суду.
Станоевич назвал Вучича предателем России и Сербии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор комягин
Вот мразота...ничего посмотрим как опят кинется Путину в ноги после нашей победы...а вообще сербы должны скинуть его, если они настоящие братья....
Ответить
20 час.
Рахимулла Алеев
Братушкам пора уж выбрать : Они с теми кто убивал сербов безнаказанно совсем недавно или они с Россией !!! Постеснялся бы трусливый главный серб своих погибших соотечественников ! Вучич - позор сербского народа!!!
Ответить
8 час.
фарид сабиров
Такого давления какой оказывает на него запад с амерами , это ни каждый вынесет. А еще давление через Боснию. Так что ему приходиться вертеться. А если его сместят западные кураторы еще не известно кто и что будет
Ответить
1 час.
Свежие комментарии