Станоевич назвал Вучича предателем России и Сербии

Вот мразота...ничего посмотрим как опят кинется Путину в ноги после нашей победы...а вообще сербы должны скинуть его, если они настоящие братья....

Братушкам пора уж выбрать : Они с теми кто убивал сербов безнаказанно совсем недавно или они с Россией !!! Постеснялся бы трусливый главный серб своих погибших соотечественников ! Вучич - позор сербского народа!!!

фарид сабиров

Такого давления какой оказывает на него запад с амерами , это ни каждый вынесет. А еще давление через Боснию. Так что ему приходиться вертеться. А если его сместят западные кураторы еще не известно кто и что будет