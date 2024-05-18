Не косите, мужики: когда коммунальщики перестанут уродовать русские города?

Бесконечные "покосы" травы вредят экологии, здоровью жителей и городским бюджетам! Вы заметили, что наши города стали гораздо более пыльными, чем 10-15 лет назад? Как ни пытаются коммунальщики с этим бороться - в Москве улицы поливают, в городах победнее подметают - толку чуть.