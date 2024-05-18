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Не косите, мужики: когда коммунальщики перестанут уродовать русские города?

Не косите, мужики: когда коммунальщики перестанут уродовать русские города?

Бесконечные  "покосы"  травы  вредят  экологии,  здоровью жителей  и  городским  бюджетам! Вы  заметили,  что  наши  города  стали  гораздо  более  пыльными, чем 10-15 лет назад? Как ни пытаются коммунальщики с этим бороться - в Москве улицы поливают, в городах победнее подметают - толку чуть.

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Комментарии
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Александр Батт
В высокой траве заводятся клещи.
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34 мин.
A
Andrey
Против зеленого и цветущего выступал Саруман и как он &quot;кончил&quot;?
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26 мин.
АД
Андрей Димитриевич Гурьев
Чебоксары Косцы часами топчутся на каждом квадратном метре газона, вытаптывая, оглушительно треща, воняя и поднимая пыль 😡
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23 мин.

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