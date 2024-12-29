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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отразил 22 бросков «Питтсбурга» из 25. Он пропускает не менее 3 шайб в 6 играх подряд – 3 победы и 3 поражения на отрезке

«Айлендерс» обыграли «Пингвинс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Российский вратарь продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 6 подряд (3 победы и 3 поражения при 24 пропущенных голах на отрезке).

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