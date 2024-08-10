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Суд арестовал элитную квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Суд арестовал элитную квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

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