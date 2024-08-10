Суд арестовал элитную квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
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